Tini Stoessel reapareció y contestó que pasaría si se topa con Rodrigo de Paul

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan este 20 de julio y esta no será la única pareja que se unirá… En la misma boda estarán invitados Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ahora exparejas, pero que estuvieron muy unidos.

Imperdibles Rodrigo de Paul cambió de look y ¡estallaron los memes!

Indagada por si estará en el casamiento de Oriana y Dybala, Tini se sinceró: “Sí, vine para eso, para poder estar con Ori, que me invitó. Así que, bueno, me organicé para poder estar. Justó terminé de filmar y bueno, me vine para Buenos Aires y voy a poder estar”, expresó.