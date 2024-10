Tini Stoessel estuvo en el show de Young Miko en Rosario: el lugar de privilegio que le dieron

La buena onda entre Tini Stoessel y la cantante puertorriqueña Young Miko sigue alimentando el entusiasmo de sus fans, quienes observan con interés cada interacción entre ambas artistas. La reciente aparición conjunta en un concierto en Rosario, donde la argentina fue vista alentando a su colega al costado del escenario , se convirtió en un momento de complicidad que no solo cautivó al público presente, sino que también se viralizó rápidamente en redes sociales.

Las cámaras de los fans presentes en el show que tomaron varias fotos y videos de la artista en acción, rápidamente detectaron la presencia de Tini, y la volvieron viral. Incluso Teleshow recibió una foto de Stoessel donde se la puede ver bien nítida con su pelo corto y un look muy casual y cómodo.

A su vez, hubo un video que fue muy comentado por los internautas que llegó cuando Young Miko interpretaba “Fina”, uno de sus temas populares junto a Bad Bunny. Según analizaron los usuarios, en un instante de la performance Miko miró a Tini mientras cantaba la frase: “No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loca”. En tanto, en el video quedó registrada la reacción del público que estalló en gritos y aplausos.

Aunque lejos de esa teoría, mientras tanto, Tini continuó apoyando a su colega, animando cada canción desde el costado del escenario y bailando, mostrando el entusiasmo de alguien que disfruta el momento y que apoya a otra artista. Este gesto, es una muestra clara de buena onda y amistad entre dos figuras destacadas de la música urbana.

Como era de esperarse y tal como se mencionó anteriormente, los videos y fotos del concierto no tardaron en viralizarse. Las redes sociales se llenaron de publicaciones que replicaron cada detalle de la velada, acumulando miles de “me gusta” y comentarios.

Es importante mencionar que este no fue el único concierto de Young Miko al que Tini asistió. Semanas atrás fue a un concierto de la boricua en Miami, muy entusiasmada por escuchar su música. Durante la presentación, Martina se mostró como una fan más: cantando, aplaudiendo y celebrando cada canción desde las gradas. Los videos de ese evento se conocieron por intermedio de las redes sociales.

Las talentosas jóvenes se hicieron amigas por gente en común a fines del 2023 y desde ahí se volvieron grandes compañeras de ruta. Además de compartir muchos planes, también protagonizaron algunos idas y vuelta en redes sociales.

Por ejemplo, hace unos días cuando Tini publicó varias fotos de sus looks para una presentación que hizo junto a Coldplay por la colaboración en el tema “We Pray” en el Rockefeller Center de Nueva York. Allí, estuvieron en The Today Show, un programa que se caracteriza por no solo tener grandes invitados, sino por montar increíbles espectáculos en uno de los lugares icónicos de la ciudad de Nueva York. En ese sentido, Young Miko apareció en los comentarios con el siguiente mensaje: “Princesa”, a lo que Stoessel le contestó: “Tuya”.