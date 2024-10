Tini Stoessel cantó con Coldplay en el programa Saturday Night Live: mirá cuál fue su reacción

Aunque la aparición de Coldplay en SNL no sorprendió a los seguidores, el momento en que Tini se unió a ellos durante la canción de cierre dejó a todos boquiabiertos. El comediante Nate Bargatze anunció con entusiasmo: “Una vez más, Coldplay”, mientras la silueta de la cantante se iluminaba en el escenario. La actuación fue impecable, pero la emoción fue palpable cuando Tini, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas al concluir la presentación. Chris Martin, en un gesto de apoyo, la abrazó mientras ella compartía su alegría en redes sociales, expresando: “No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras”.

Esta colaboración no es nueva para Tini y Coldplay. Su primer encuentro en el escenario ocurrió en noviembre de 2022, durante un show de la banda en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde compartieron canciones como "Let Somebody Go" y "Carne y hueso". La conexión entre ellos floreció desde entonces, llevándolos a grabar "We Pray", un tema que Chris Martin había soñado antes de contactar a Tini.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tinimcnuIty/status/1842789999017607233&partner=&hide_thread=false TINI LA PRIMERA ARGENTINA EN CANTAR EN SATURDAY NIGHT LIVE pic.twitter.com/DOqjSDgcHu — vicu (@tinimcnuIty) October 6, 2024

En el documental Coldplay X Tini, estrenado en Flow, Martin reveló que la idea de colaborar con la artista argentina surgió de sus sueños, describiendo cómo imaginó la melodía que finalmente se convertiría en "We Pray". Tini, por su parte, siempre mostró su entusiasmo por el proyecto, asegurando su compromiso desde el primer momento.

La presentación de Tini en SNL marca un hito en su carrera, consolidando su estatus como una de las artistas más importantes de la música en español y demostrando que el talento argentino sigue conquistando el mundo. Con su emotiva actuación, Tini no solo dejó su huella en el show, sino que también conmovió a millones de fans alrededor del planeta, reafirmando su lugar en la historia musical contemporánea.

Así vivió su emoción a través de las redes