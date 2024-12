Tini Stoessel contó que está enamorada y ¿confirmó su relación con Young Miko?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/furiousloverr/status/1870269499955355897?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1870269499955355897%7Ctwgr%5E2811db5d185eee5b11f42f0960a239aaad527fe2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Ftini-stoessel-confirmo-su-relacion-la-cantante-young-miko-n6095677&partner=&hide_thread=false Tini Stoessel confirmó en una entrevista qué está saliendo con Young Miko y a su vez explicó qué quiere reservar y preservar su relación. pic.twitter.com/CTqVWFMdmd — C T.S our mastermind (@furiousloverr) December 21, 2024

Tini Stoessel contó el motivo por el que esconde a su nueva pareja

La declaración de Tini no pasó desapercibida, ya que se mostró muy sonriente a la hora de hablar de este tema, pero también con una gran sonrisa tímida. Y, si bien no quiso entrar en ciertos detalles, lo cierto es que finalmente explicó por qué no decide mostrar a su pareja en Instagram. Según lo que confesó, aprendió de malas experiencias del pasado, incluyendo su pelea pública con Cami Homs, ex de Rodrigo de Paul, quien fuera su pareja en 2022.

"Después de estar expuesta hace tantos años, significó mucho para mi mentalmente y varias batallas que, no importa, cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo. Pero bueno, después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, me ha llevado a lugares que a mi no me hicieron bien", comenzó diciendo Tini.

Luego, agregó: "Entonces hoy, quizás prefiero, mantenerlo desde otro lado. Obviamente el día que tenga ganas de compartirlo, tampoco me privaré. Pero, me encuentro tan feliz de esta manera que creo que eso es lo importante. Y, por eso lo estoy guardando y lo estamos guardando desde ese lado". "Creo que eso es lo importante", cerró la artista.