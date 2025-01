Tamara Pettinato, complicadísima por una nueva denuncia: la acusan de un hecho aberrante

Y agregó: “Esto me lo contaron los productores que fueron con ella. No se sabía hasta el momento. Cada uno se fue por su lado, como si se fueran a su casa, pero Tamara volvió. Ella simuló irse, salió con los otros dos, pero volvió a entrar. Lo ocultó”.

Video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

Iglesias contó que la divulgación de las imágenes de la joven intimando con Fernández tuvo un efecto muy negativo en su carrera: “Ella tenía su propio programa de radio en Metro, desde donde también apostaron al streaming, y cuando estalló todo habló un poco de los videos. Hoy me cuentan que no quieren que vuelva porque preferirían no tenerla en la radio. En el stream veían los comentarios y notaron que estaba medio cancelada, medio ‘hateada’”.

Fernanda remarcó que Ernesto Tenembaum es la única persona que todavía le da espacio a Tamara, y sugirió que hay un vínculo poco claro entre ellos: “No sé qué habrá ahí atrás… Permitime dudar”.

Angie Balbiani agregó: “Para mí Tamara nunca se recuperó de esto porque no lo encaró como debía. No digo que sea su culpa, pero en este medio hay que ser astuto para responder a ciertas cosas. Si sos combativa la gente lo ve. Aunque no parezca el medio es chico: si le hacés juicio a un canal, los otros canales van a tildarte de quilombera y no van a querer contratarte”.

Luego, pasaron una entrevista a Pettinato, donde la joven dejó en claro que su único trabajo seguro este 2025 es como panelista de Tenembaum: “En las radios está todo raro, así que no sé qué pasará. Recién volví de vacaciones y por ahora sé que mi trabajo fijo es en Radio con Vos”.