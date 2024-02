"Sucia": Escandalosa pelea entre Yanina Latorre y la hermana de Furia de Gran Hermano

Triste, solitario y final Beto Casella echó a un histórico panelista de su programa: "No vengas más"

Picante, Ángel de Brito le dijo a su panelista: “Coy, la hermana de Furia, te odia. ¿Qué dijiste de Furia?”. Yanina respondió: “Eso del psicotécnico, le pegué a la producción que me parecía irresponsable, que estén contando que metieron a alguien como Furia porque no pasó el psicotécnico y eso les gustó. No sé qué nivel de psicotécnico hacen, quizás es una tontería como lo del registro”.