Sorpresa en la final de MasterChef: Donato de Santis anunció su salida tras más de 10 años como jurado

La gran final de MasterChef Celebrity Argentina tuvo un momento inesperado que sacudió tanto al estudio como a la audiencia. En medio de la definición, Donato de Santis interrumpió la competencia para anunciar que dejará el programa tras más de una década como uno de sus jurados principales.

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El reconocido chef italiano pidió la palabra a la conductora, Wanda Nara, y sorprendió a todos con un mensaje cargado de emoción. “Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, expresó mirando a cámara.

El anuncio tomó por sorpresa tanto a la conductora como a los finalistas, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, quienes se encontraban en plena instancia decisiva del certamen.

Durante su despedida, Donato dedicó palabras especiales a sus compañeros de jurado, Damián Betular y Germán Martitegui. “Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales”, destacó.

También tuvo un reconocimiento especial para Wanda Nara, a quien elogió por su rol al frente del ciclo: “Sos una persona increíble, con corazón, generosidad y excelencia”.

El chef no quiso dejar a nadie afuera de su despedida y extendió su agradecimiento a todos los participantes que pasaron por el programa, al equipo de Telefe y, especialmente, al público. “Con críticas buenas y constructivas, siempre estuvo presente y me acompañó”, dijo visiblemente emocionado.

Un adiós en el momento más importante

La decisión de Donato de Santis marca el cierre de una etapa clave en la historia del reality, justo en su instancia más importante. Su figura fue central desde los inicios del formato en la Argentina, convirtiéndose en uno de los rostros más representativos del programa.

Ahora, mientras la competencia sigue su curso para definir al campeón, la salida del chef abre interrogantes sobre el futuro del jurado y deja una huella imborrable en el ciclo gastronómico más exitoso de la televisión local.