Soledad Aquino, la ex de Tinelli, recibió una terrible noticia

Soledad Aquino fue sincerísima al respecto: “Gente amiga, tengan cuidado. Llamé a Netflix ayer porque estaba sin servicio. Me llamaron más tarde y me fueron pidiendo datos de mi pago. ¡Me hackearon la cuenta del banco y extrajeron lo que me quedaba! ¡No atiendan a nadie! Besos”.

La pelea con su hija.

A Cande Tinelli no le gustaron nada las declaraciones de su mamá. Soledad Aquino habló de la ruptura de su hija y Coti Sorokin, lo que enojó mucho a la cantante.

La ex de Marcelo declaró: “A Coti lo adoro, pero ya tenía 4 hijos, quilombos con su ex y la celaba mucho a Candelaria. No hizo cosas muy correctas, pero no quiero hablar más, porque quiero que él tenga mucho éxito, siga genial y pueda seguir su vida solo, o con una mujer que lo banque”.

Soledad agregó: “Él era recontra celoso. La mitad de los amigos de Candelaria son gays y la celaba igual. Él era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa y que fuera a sus conciertos. La tenía medio sometida”.

Cande salió enseguida a negar las palabras de su mamá: “Hay muchas cosas que se dijeron que fueron mentira. Como que me encerraba, o cosas muy raras. Que no tenía tiempo para mis amigas puede ser, pero también es una elección mía, no le quiero echar la culpa a él. Las relaciones son de a dos. Uno permite otras cosas también”.