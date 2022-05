Sofía Gala tiene nuevo novio: es rubio y muy deseado

Se trata, nada más y nada menos que de Juan Gil Navarro , conocido popularmente por su papel en la tira infantil "Floricienta". A todos les sorprende en romance porque a Sofía Gala no se la suele ver acompañada de estos galanes de telenovela. Digamos que, de ser cierto, Juan Gil Navarro no es del estilo de la actriz.

El amor habría nacido, según informaron en la obra que los actores comparten, "Closer". La información de la incipiente relación la dieron en Intrusos.

sofia gala 2.png Sofía Gala y Juan Gil Navarro.

"Ellos están empezando un proyecto teatral con Gonzalo Valenzuela, estrenaron, y estuvieron juntos ayer, me contó una persona que los vio. Pasearon al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos”, explicó Maite Peñorti.

Juan Gil Navarro no ha presentado una nueva novia desde que se separó de Natalia Litvack en 2018, llevaban 12 años en pareja. Sofía Gala estuvo un tiempo saliendo con el músico Exequiel Fernández pero tampoco suele presentar a sus parejas en público. De hecho, ninguno de los dos ha hablado sobre este supuesto acercamiento hasta el momento.

La obra "Closer" se estrenó este miércoles 27 de abril en el Multiteatro. Se trata de la tercera versión argentina que se hace sobre la original. Además de Sofía Gala y Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti forman parte del elenco.

La directora es Corina Fiorillo y trata sobre cuatro personas que se dejan llevar por el deseo. Los personajes son Dan, Alice, Anna y Larry.