Silvina Luna sin filtro hablando sobre su cuerpo

Aunque son muchos los usuarios que la criticaron desde el anonimato de las plataformas digitales, no son la mayoría, ya que Silvina Luna también recibió el apoyo de miles de seguidores. La polémica sucedió luego de que la modelo publicara en su Instagram un video en el que mostraba el paso a paso de su maquillaje.

Tras las repercusiones, se grabó a cara lavada y lanzó un fuerte mensaje dirigido, especialmente, a los "haters".

"Esta soy yo sin maquillaje, sin filtro, sin bótox, sin relleno. Hace años que dejé de hacerlo", comenzó Silvina Luna desde Instagram. "Subí un reel y me encontré con comentarios muy crueles. Yo estoy más curtida, pero hay muchas chicas que con un mensaje tan dañino, la pueden matar", alertó.

Además, la ex participante de Gran Hermano recordó su situación de salud, ya que intentando alcanzar un ideal de belleza recurrió al doctor Anibal Lotocki para una cirugía de glúteos y ahora padece las consecuencias.

"Me preguntaron: '¿Qué te pasó en la cara?'. Pasaron los años, tengo 42. Quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida", agregó Luna en su descargo.

En esa línea, la presentadora aclaró: "La enseñanza que tuve fue que, buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión de la que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie, firme".

Del mismo modo, recordó su caso y detalló que tuvo problemas en los riñones y debe someterse a diálisis periódicamente. "Me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuente que la valía no está en si tenés la cara más redonda, si estás más gorda, más flaco. No se opina del cuerpo de otro, de la ropa de otro".

Igualmente, Luna expresó: "A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas. Porque digo: '¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor, como la ira, la envidia o la bronca?' Entonces, siento compasión por esa gente".

"Y ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura, de cambio y de evolución, como para que puedan ver las cosas de otra manera", agregó sobre los "haters".

"Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado", cerró la modelo.

Fuente: Crónica