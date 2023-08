"Se te caen las lágrimas": acusan a Marcelo Tinelli de hacer algo horrible

La joven remarcó: “Tinelli dijo el 22 de agosto, yo dije no; él dijo el 28 de agosto, yo dije no; por eso no le quiero seguir porfiando: para mí no llega, pero si llega mejor. En buena hora, que arranque, así la gente empieza a cobrar ”.

En ese punto, Marina reveló información muy fuerte: “Que Marcelo revise lo de los retiros voluntarios que son forzosos porque me parece que eso es grave. Hay que ser prolijo y creo que él no ha sido ni prolijo ni humano en este caso , tengo mensajes que, si te los hago escuchar, se te caen las lágrimas. Muy doloroso lo que está pasando con los despidos encubiertos de Ideas del Sur y LaFlia”.

MARINA CALABRÓ, LETAL CONTRA TINELLI POR SUPUESTOS RETIROS VOLUNTARIOS: "NO ES HUMANO CON SU GENTE"

Por su parte, Jorge Rial, desde su cuenta de Twitter, confirmó esta situación: “Lo de los retiros voluntarios, pero obligatorios, en La Flia son escandalosos. Le ofrecen el 50 % de lo que les corresponde. Los apuran. Gente que hace más de 20 años que están en la empresa. A muchos les dicen: Hace un año que no venís a trabajar. Pero hace un año que la productora no hace algo. Ya tomó cartas en el asunto el sindicato. Días difíciles para Marcelo Tinelli entre la falta de financiación y los despidos. Se vienen medidas de fuerza”.