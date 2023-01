Se filtran los chats hot de Mauro Icardi con una psicopedagoga

Fue la misma rubia la que decidió hacer pública su conversación con Mauro Icardi. Ni lenta ni perezosa.

En las imágenes publicadas en sus stories, se puede ver como Icardi le halaga la figura en una foto con bikini. Ella, muy desconfiada, le pregunta si realmente es él quien está detrás del perfil.

"Sos vos o te manejan las redes", le pregunta ella muy confundida. Él, rápido se asegura la cita. "Soy yo, a mi nadie me maneja nada", le responde el futbolista.

Rocío tampoco se resistió mucho y sentención: "Me interesas, a dónde estás" a lo que el ex de Wanda responda: "Me interesás. Estoy complicado. Lo único, te pido privacidad”.

Pero privacidad parece que no era una palabra en el diccionario de la psicopedagoga que, de inmediato, mostró lo que había hablado con el futbolista del Galatasaray.

mauro icardi 1.avif

QUÉ DIJO MAURO ICARDI SOBRE LOS SUPUESTOS CHATS

A Icardi no le cayó para nada bien quedar expuesto y, ni bien fueron publicadas las conversaciones, salió a desmentir todo. Aseguró que se trataba de una foto trucada y que él ya no tenía necesidad de "hablarle a minitas por Instagram".

“Los que me conocen saben muy bien la verdad. En el caso de que tuviera que escribir, seguramente no sería este tipo de persona”, señaló. A modo de cierre, recurrió a la ironía. “Les mando un beso y pueden buscar fama en otra parte”, cerró picante.