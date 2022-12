Mauro Icardi, devastado por la relación de Wanda Nara y L-Gante: "Un puñal por la espalda"

wanda nara 2.webp

“Lo que me decían es que él no entiende bajo ningún punto de vista la relación de su ex con L-Gante. Me dijeron que Icardi habría sentido un puñal por la espalda”, aseguró el periodista.

Parece ser que los invitados pudieron ver la cara de Mauro en el cumple de la empresaria y no era para nada feliz. Parece que el futbolista estuvo “abatido y bajoneado porque continúa enamoradísimo de Wanda”.

Wanda Nara se reconcilió con su papá

Otro de los sucesos que sorprendió en el cumpleaños de Wanda Nara fue la presencia de su papá Andrés.

La rubia y su mediático padre están peleados desde hace años, cuando él se separó de la mamá de Wanda, Nora Colósimo.

El hombre comenzó a salir por los medios y a contar intimidades de la familia que a Wanda no le gustaron para nada. Sin embargo, todo parece haber quedado atrás. La ex de Icardi y su padre limaron asperezas y Andrés Nara finalmente pudo conocer a sus nietas Francesca e Isabella.

Para el cumpleaños de la rubia, se mostraron juntos y sonrientes.