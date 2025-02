Sabrina Rojas estalló contra Luciano Castro y reveló el problema que tiene su hijo Fausto

En su poema más famoso, Pablo Neruda escribió: “Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido”. Algo que parece experimentar en carne propia la modelo y conductora Sabrina Rojas , que aprovecha cada oportunidad que tiene para volver a tirarle “palitos” a Luciano Castro, su ex pareja y padre de sus dos hijos.

sabrina-rojas-luciano-castrojpg.webp Sabrina Rojas y Luciano Castro

En un extenso posteo que subió a su cuenta oficial de Instagram, la modelo arrancó confesando el problema de su hijo: “Resulta que Fausto tiene fobia a los botones desde que nació. Por eso jamás lo verán con camisas, entre otras cosas. Así que acá, una vez más sacando botones a las chombas del cole y reemplazando los de unos pantalones donados por una mamá. Porque también nos pasamos los uniformes que ya no vamos usando. La vida misma”.

En ese punto, Sabrina disparó munición muy gruesa contra su ex marido: “Las mamás etiquetamos, conseguimos, buscamos presupuestos, imprimimos, cosemos, pedimos turnos para los aptos médicos, lo llevamos al turno, averiguamos por la compu que se necesitan, la buscamos, los anotamos en los deportes, contenemos, llevamos, traemos, organizamos, y también trabajamos fuera de casa. Cuanto más fácil sería trabajar y que te traigan a los nenes dos, tres veces por semana con todo resuelto, ¿no? Pero más lindo sería que valoren lo que hacés”.

Es importante remarcar que no es la primera vez (y, seguramente, tampoco será la última) que la actriz acusa a su ex pareja de no ocuparse de sus hijos y preferir pasar su tiempo libre con su nueva novia, la actriz Griselda Siciliani, o con sus amigos, un grupo aficionado al surf.