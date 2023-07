Rodrigo Tapari, ex cantante de Ráfaga, ¿fue detenido mientras hacía un vivo?

“Estoy en mi Instagram, tranquilo. Usted me explica y no hay problema”, le dijo Tapari a uno de los hombres que le exigía dejar el lugar. No obstante, los hombres armados no mostraban contemplación alguna. Se mantenían firme ante la transmisión. Querían que el cantante dejara ese lugar y que también la transmisión se frenara por completo para que los dejaran de grabar.

El cantante estaba haciendo un vivo en sus redes sociales cuando fue interrumpido por un "grupo comando". La historia detrás de una extraña detención, en @tiempodesanjuan pic.twitter.com/Cpj0dTd2nt — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 11, 2023

Cerca de 800 personas vivieron el minuto a minuto hasta que se cortó la transmisión, con el cantante dentro de una camioneta. Rápidamente los fans y seguidores de Tapari manifestaron su preocupación sobre la situación para nada común.

Aunque parezca insólito, finalmente todo era una farsa. “La productora de Bolivia me pidió grabar un videoclip con un artista de ellos, DJ B. Me dicen ‘vamos a hacer un video con luces, vos esperanos acá que ahora te venimos a buscar’. Además, me proponen hacer un vivo para contarle a la gente y sumar público”, comentó el cantante en una entrevista que ofreció a Crónica TV.

Y continuó: “Entonces me pongo a hacer el vivo y me cae este comando. Yo me asusto verdaderamente y cuando me meten en una camioneta me dicen ‘bajá la cámara, cortá’. Cuando corto el vivo, me dice ‘Tranquilo Rodrigo, esto es parte del video’”, expresó. El artista remarcó que nunca supo que se trataba de una teatralización.

El artista se disculpó con un mensaje en una historia de Instagram. “Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo!”, escribió antes de la medianoche. “Todo es parte del mismo video clip para DJ B, acá en Bolivia, que nuestra productora nos invitó a participar. Gracias por sus mensajes!”, contó.