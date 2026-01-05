martes 6 de enero 2026

El amor...

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, muy íntimos en sus vacaciones

La pareja fue fotografiada en sus días libres en el Caribe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tini Stoessel volvió a marcar tendencia en redes sociales y, una vez más, lo hizo acompañada por Rodrigo de Paul. La cantante y el futbolista compartieron en Instagram una serie de fotos de sus vacaciones en el Caribe que rápidamente se volvieron virales y despertaron suspiros entre millones de seguidores.

Luego de un 2025 intenso, atravesado por compromisos laborales y el inicio de su tour Futttura, la Triple T decidió comenzar el 2026 con un merecido descanso. El destino elegido fue una playa paradisíaca del Caribe, donde disfruta del sol, el mar y la mejor compañía: su pareja y un grupo íntimo de amigas.

“Con mis personas preferidas”, escribió Tini en el posteo que acumuló miles de likes en pocos minutos. En las imágenes se la ve relajada, sonriente y radiante, luciendo un look renovado con el pelo más rubio y un traje de baño que destacó su figura. Como suele ocurrir, cada detalle fue analizado por sus fans, que no tardaron en colmar la publicación de mensajes de cariño.

Pero sin dudas, la foto que más llamó la atención fue una escena cargada de romanticismo: Tini aparece arrodillada dentro del mar, charlando con Rodrigo de Paul, que la escucha atento y sonriente, en cuclillas frente a ella. La complicidad entre ambos fue evidente y volvió a confirmar el gran momento que atraviesa la pareja.

Rodrigo de Paul, por su parte, también fue protagonista de varias postales donde se lo ve relajado, disfrutando de la playa y acompañando a la cantante en cada instante. Lejos de los flashes del fútbol y los estadios, el mediocampista campeón del mundo se mostró en una faceta más íntima y distendida.

Fuente: Paparazzi

