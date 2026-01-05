lunes 5 de enero 2026

Se re pudrió

El histórico conjunto de folklore, Los 4 de Córdoba, estallaron con un presentador: "Irrespetuoso, impresentable"

Víctor Hugo Godoy, uno de los miembros, fue el portavoz de las violentas palabras contra el presentador, que se defendió diciendo que él cumple órdenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G97FMzlX0AA211e

El 2026 comenzó picante en los festivales que son un clásico de la temporada verano en Argentina. Precisamente en el Festival de Deán Funes en Córdoba ocurrió un hecho insólito. El conjunto folklórico “Los 4 de Córdoba” estaban terminando de cantar y ante el aplauso de los presentes, uno de los integrantes empezó a decir: “Voy a pedir un aplauso para este irrespetuoso, impresentable que no se vio en la historia de nuestros 57 años, que alguien se subiera a cortarnos en plena actuación. Tengo la lista se la pase a la comisión y nadie dijo nada”

El que alzó la voz fue Víctor Hugo Godoy y sin ganas de callarse siguió diciendo: “Este irrespetuoso e impresentable se merece el aplauso de todos ustedes. Muchas gracias a Funes”.

De fondo comenzaron a escucharse más silbidos que aplausos y en el fondo salió el presentador que, sin ánimo de ofenderlo, dio una explicación de lo que había ocurrido: “Bueno. Ahora me permite?, yo no tengo nada que ver amigo porque se enoja conmigo y yo no manejo los tiempos del escenario. Nada, se lo explico porque usted piensa que yo puedo manejar eso. Nada que ver. Bueno” y terminó el momento que para muchos fue muy incómodo.

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2008188748505432090&partner=&hide_thread=false
