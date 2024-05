Revelaron la horrible actitud de Marcelo Tinelli en los últimos años de Juan Alberto Badía, su maestro y mentor

Vázquez sumó: “Es decir, hubo mucho homenaje y poca ayuda concreta. Poco trabajo y, al mismo tiempo dos llamaditos en dos años de enfermedad. Así lo describe Mariana, hablando de Tinelli”.

En ese punto, comenzó a mostrarse la entrevista a la mujer, quien describió a Badia como “una persona que tenía como una sensibilidad diferente a la mayoría del resto. Tenía esta cosa de poder verle el alma a las personas. Generaba mucha empatía, me parece que desde ahí. Con Juan estuvimos juntos más o menos 14 años. Desde que nos conocimos hasta que se murió, desde 1998 a 2012. Cuando yo lo conocí a Juan, Juan estaba sin laburo en Capital, estaba haciendo giras porque nadie lo contrataba”.

“¿Estabas sintiendo un olvido del medio?”, le consultó el periodista. Mariana reconoció: “La verdad no sé muy bien qué era lo que pasaba. Sé que no lo contrataba. Pero cuando yo conocí a Juan, como que no había un espacio para él”.

El cronista le preguntó: “Cuando el 29 de junio de 2012 lamentablemente fallece, después de luchar contra una gran enfermedad, hubo homenajes como el de Tinelli, artistas también de la música. ¿Se comunicaron con vos también para acompañarte en ese momento?”.

La mujer fue durísima: “Algunos sí aparecieron, otros como… no quiero faltarle al respeto a nadie, pero como los figurettis que no estuvieron nunca más junto a Juan y el día que se murió se acordaron de Juan, bueno, qué sé yo, problema de ellos. Lo que pasa es que una cosa es que sea en lo privado y otra que sea adelante de un micrófono. Sufrir adelante de un micrófono, dale, bueno, o sea, sufrí en tu casa, no sé, ¿por qué tenés que llorar en cámara y cómo lo quería Juan Alberto? Se lo hubieras dicho, no sé”.

“¿Con Tinelli te pasó eso?”, le consultó el periodista. Mariana remarcó: “A mi casa, con el cáncer de Juan, vino dos veces, o sea, el cáncer de Juan duró dos años, él vino dos veces, hablaron por teléfono tres, cuatro, no más”.

Video con las declaraciones de la viuda de Juan Alberto Badía a “Socios del espectáculo”: