Quién es la famosa cantante con la que Lauty Gram engañó a la China Suárez

La China Suárez es una de las mujeres más bellas de Argentina y muchísimos hombres desearían estar con ella, por eso sorprendió a todos la noticia que acaba de conocerse. El periodista Juan Etchegoyen reveló que Lauty Gram habría engañado a la actriz y modelo: “En esta semana que estuve de vacaciones pasó de todo y hoy te vas a enterar de algunas cosas. Primero quiero decir que hay un lío bárbaro con Lauty Gram en Tucumán . Yo no creo en su relación con la China Suárez , pero si ese vínculo sigue existiendo, tengo que decir que Lauty le fue infiel a Eugenia con una mujer tucumana y además hay una denuncia pública por estafa tanto emocional como económica ”.

Quién es la tercera en discordia entre la China Suárez y Lauty Gram

El periodista remarcó: “Esa mujer se llama Julieta De Carlo, es artista, productora, cantante. Hablé durante 37 minutos con Julieta la semana pasada y me contó cosas tremendas de Lauty. A mi Julieta me confirma que tuvo intimidad con Lauty y que él no se portó nada bien con ella”.