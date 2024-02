Preocupación por la salud de Emilia, la hija mayor de Darío Barassi

El conductor nacido en San Juan no ahorró elogios para su hija: “Enorme, valiente, fuerte, sensible, tierna. Hoy te la bancaste como una reina, Emilia María. Te amamos tanto. Primer golpe fuerte de miles que tendremos y pasaremos juntos, como hoy”.

Barassi cerró su mensaje con una contundente declaración: “Te amamos”.

Días atrás, el propio conductor sufrió un accidente mientras se encontraba filmando un reality show en México junto a Wanda Nara llamado “El amor es ciego”, donde hombres y hombres intentan formar pareja sin verle la cara a la otra persona.

Darío se divertía con Isabella y Francesca, las dos hijas que Wanda Nara tuvo con Mauro Icardi, cuando repentinamente se pinchó las manos con unas espinas de cactus: “¡Ay! Me pinché con esto. Me pinché mal. Me dolió mal. Ay, me voy a morir”.

La mediática no dudó en ironizar sobre lo ocurrido: “El anti-selva de mi compañero se pinchó con un cactus y pidió una ambulancia. Llegó hace cinco minutos, ya tiene una herida”.

Afortunadamente, Barassi fue atendido de inmediato y pudo reincorporarse a su trabajo, sin sufrir secuelas de ningún tipo.