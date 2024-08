Preocupación por el estado de salud de Jorge Lanata: el comunicado de sus hijas

Usaron un comunicado difundido por las redes sociales, replicado también por Sara Stewart Brown, quien fuese esposa del comunicador. "No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar: papa NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida", explicaron Bárbara y Lola.