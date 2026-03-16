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Premios Oscar 2026: Conan O'Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

En la noche de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, el presentador nombró al país y, si bien hubo varias especulaciones al respecto, los usuarios estallaron en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La 98° entrega anual de los Premios Oscar 2026 reunió este domingo a representantes de 31 países para celebrar los logros más destacados de la industria cinematográfica mundial, bajo la conducción de Conan O’Brien.

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Durante la apertura, el presentador sorprendió con un saludo específico en español dirigido a la audiencia de Argentina, lo que generó una rápida viralización en redes sociales con una oleada de reacciones de usuarios. Al dirigirse a los asistentes y televidentes, O’Brien subrayó la naturaleza internacional del evento y la relevancia del idioma español, afirmando que “el evento de hoy es internacional, pero si puedo ser serio por un momento, la gente que nos ve ahora en todo el mundo es consciente de que vivimos en tiempos muy caóticos y tenebrosos”.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2026, el conductor Conan O’Brien sorprendió al dedicar un saludo especial en español al público argentino. El momento ocurrió en la apertura del evento y rápidamente se volvió viral en redes sociales. “Si nos estás viendo en Argentina, hola… es un placer darle la bienvenida a los Oscars”, dijo el presentador, generando miles de reacciones entre los usuarios. Tras el guiño, comenzaron a circular distintas teorías sobre el motivo del saludo. Algunos creen que fue una forma de destacar la presencia del idioma español en una ceremonia realizada en Estados Unidos, mientras que otros lo vinculan con la reciente polémica generada por declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el español. Más info en @tiempodesanjuan #oscar #conanobrien #argentina #español #tiempodesanjuan"
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O’Brien aprovechó la ocasión para poner en valor la diversidad cultural de las películas nominadas y la presencia de diferentes lenguas, destacando: “Esta noche rendimos tributo, no solo a películas, también a los ideales del arte, la colaboración, la paciencia, fuerza y una de las cualidades más raras estos días: el optimismo”.

La inclusión de frases en distintos idiomas formó parte del mensaje final del anfitrión. Entre ellas, el saludo a los televidentes argentinos: “Si nos estás viendo en Argentina, ‘Hola, soy Conor O’Brien. Es un placer darle la bienvenida a los Oscars’”.

Tras el momento viral, comenzaron a circular distintas teorías sobre el motivo del guiño al público argentino. Una de las interpretaciones más repetidas sostiene que la mención a Argentina y España fue una forma de remarcar la presencia del idioma español incluso en una ceremonia realizada en Estados Unidos. Según esa lectura, el chiste buscaba mostrar que en ciudades como Los Ángeles también hay millones de personas que hablan castellano, por lo que el saludo funcionaría como un gesto inclusivo hacia la audiencia hispanohablante.

Otra teoría que circuló entre los usuarios vincula el comentario con la reciente polémica generada por declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el idioma español. Días antes, el mandatario había dicho "No voy a aprender su maldito idioma"

Más allá de las especulaciones, el breve saludo se convirtió en uno de los momentos más comentados del inicio de la gala. En redes sociales, muchos usuarios argentinos celebraron la mención durante la transmisión de los Oscar, que cada año convoca a millones de espectadores en todo el mundo.

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