Polémica en Gran Hermano: Zoe podría ser expulsada por culpa de su madre

En ese sentido, expresó: “Vengo a hablar de tus valores. De tu fidelidad, lealtad y de tu manera de jugar pacíficamente, sin hablar mal de nadie. Me llena de orgullo porque te crié y te inculqué eso”.

image.png

Para finalizar, la mujer le dio algunos consejos que hicieron llorar a la participante, además de que le reiteró que está brillando y que se siente orgullosa de ella.

La visita de la mujer generó revuelo en el Debate de Gran Hermano, ya que hubo muchas opiniones cruzadas por parte del panel y algunos aseguraron que la mamá de Zoe habló demasiado y le dio consejos para que sepa cómo seguir su juego dentro de la casa.

“La verdad que me sorprende de Aixa, porque la conocí estos días, ella sabía lo que tenía que hacer y le dio las pautas del juego”, opinó Laura Ubfal, de manera contundente. “Te da pena por Zoe, porque me parece que viene teniendo un juego tranquilo, a mí me gusta que vaya al confesionario y cuando tiene que nominar, nomina bien, entonces te da pena por Zoe, pero es verdad que le marcó un poco las pautas”, sumó Sol Pérez, en concordancia con su compañera.

image.png

En su perfil de Instagram, Aixa Abasto muestra una vida bastante tranquila en la que disfruta de la naturaleza y del sol. “No estoy pá tantas condiciones !! Loca, loca si sí, yo estoy loca loca”, “A little crazy… a little sexy, why not?”, “De las almas puras y religiosas se encarga Dios! De las que me envidian me encargo yo”, “Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero hoy no”, son algunas de las frases que usa la madre de la jugadora en sus redes sociales.

La mayoría de sus fotos se dan en un contexto de playa, sea en Argentina o en lugares como Brasil o Estados Unidos. Aunque también se da otros lujos con el objetivo de aprovechar cada viaje. De hecho, uno de los posteos más inusuales de la mujer se da en Abu Dhabi, donde escribió: “Fui a dejar mis pecados a la mesquita más grande del mundo mundial, pero no entraban”, reflejando su anécdota en Grand Mosque.