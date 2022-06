Pepe Cibrian toma una drástica decisión con Georgina Barbarossa por criticar a su novio

El productor teatral acaba de comprometerse con Nahuel Lodi , un joven de 32 años, pero Georgina no aprueba la decisión. De hecho, el mismo viernes cuando se realizó el compromiso en un coqueto restaurante de Buenos Aires, la conductora y actriz le dio un mensaje durísimo frente a cámara: "Si no lo querés bien te vamos a romper el alma".

Este comentario no pasó desapercibido para Pepe Cibrian pero, lejos de calmarse, Georgina Barbarossa siguió luego criticando a Lodi en su programa de televisión por Telefe. “Yo le dije a Pepe que no se case firmando el papel. Ojo, no quiero que te cases con este chico. Juntate”, aseguró.

Esta fue la gota que rebalsó el vaso para el productor teatral que decida borrar a su mejor amiga de la lista de casamiento con Nahuel Lodi, a pesar de que era ella quien había sido elegida como madrina.

pepe cibrian y su novio nahuel lodi.jpg

Lo curioso es que todo el entorno de Cibrian parece estar muy preocupado con esta relación y repetina boda y Georgina lo dejó muy claro. “Conoce a un chico por tres meses, mucho más joven, y no quiero que se case porque ahora le está yendo bien. No quiero que le afanen”, dijo la conductora.

“A lo mejor el chico es un amor y yo pido disculpas a toda su familia que me deben odiar y me detestan. Yo tengo que ir hoy a la fiesta de vuelta, no me van a saludar. Pero qué me importa que me saluden, yo soy amiga de Pepe”, expresó a cámara Georgina y sentenció su relación con Cibrian.

Maite Peñorti, en Intrusos, dio detalles de qué es lo que le preocupa a los amigos de Pepe Cibrián sobre Nahuel Lodi. “Todavía no había cobrado lo de Drácula, que era muy buen dinero, y ya había sacado a pagar dos autos 0 kilómetros para regalarle al novio y a un amigo”, reveló. Tremendo.