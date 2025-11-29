sábado 29 de noviembre 2025

Increíble

Pampita pidió dinero para ir al programa de Mario Pergolini: la reacción del conductor

El conductor de “Otro día perdido” que se emite en El Trece ironizó con el supuesto pedido de la modelo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El programa “Otro día Perdido” que se emite por El Trece está siendo tendencia en los últimos meses por las entrevistas que realiza su conductor, Mario Pergolini.

Rocío Marengo, embarazada: la internaron de urgencia, ¿qué le pasó?
Rocío Marengo, embarazada: la internaron de urgencia, ¿qué le pasó?
El elenco de Las aventuras de Poseidón en la antesala del estreno de Tres historias del mar. video
Propuesta teatral

Cuatro voces que hacen única 'Tres historias del mar'

Como una esencia del programa a veces saben adelantar quién va a hacer el próximo entrevistado o las “charlas” que hay con algunos famosos. Y en las últimas emisiones salió a luz que estaba la posibilidad de que Pampita vaya al programa, pero que ella no fue porque pidió dinero a cambio.

image.png
Mario Pergolini vuelve a la TV a través de la pantalla del Trece.

Cómo reaccionó Mario Pergolini

El conductor ironizó con este pedido de Pampita, ya que ella manifestó: “Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada”. Y agregó: “Prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días”.

A lo que Pergolini respondió: “¿Esto lo dijo en serio?”, preguntó Pergolini, entre risas. Y disparó: “Pero Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. No sabía que tenías un presupuesto para los programas”.

Laila Roth propuso: “Por ahí podemos hacer una excepción, hacemos una vaquita y ponemos un poquito de plata cada uno”.

Rada remató: “Podemos pasar la gorra. Yo hago magia, Laila hace unos chistes y Mario puede conducir el evento. Quiero decirte, Pampita, que nosotros con Laila no tenemos presupuesto para venir acá”.

Pergolini fue por más y consultó: “¿Alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Se sabe?”. El comediante, tentado, prefirió no revelar la cifra: “Sí, lo sé, pero no me animo a decirlo”.

