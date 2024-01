Pampita, fuera del jurado del Bailando: ¿quién la reemplazará?

Ángel de Brito reveló que una exparticipante del Bailando 2023 reemplazará a Pampita en el jurado: una figura que causará polémica

Algunos se cuestionan la decisión de la producción, ya que Flor Vigna se había retirado del concurso porque no iba a poder tener tiempo para dedicarle a los ensayos, ya que tenía que apostar a su música.

Por qué se fue Flor Vigna del Bailando 2023

El 14 de diciembre, Flor Vigna anunció en la grabación de la gala de ese jueves que sería su última vez en el Bailando 2023 (América TV) y reveló qué figura será su reemplazo.

Un cronista de Intrusos (América TV) adelantó desde el estudio del reality que esta noche será la despedida de la bailarina: "Flor Vigna acaba de anunciar que esta va a ser su última gala, no va a participar más del Bailando 2023, no va a estar más".

Asimismo, contó el motivo que manifestó Vigna en la pista: "Dice que tiene compromisos y cosas relacionadas a la música".

Adrián Pallares contó en Socios del Espectáculo (El Trece) que Flor Vigna no la habría pasado bien durante su participación en el Bailando 2023 (América TV).

El periodista reveló que la bailarina le habría manifestado que su paso por el reality show de Marcelo Tinelli no fue del todo grato, ya que al contar que le escribió a Vigna para invitarla a Socios del Espectáculo, expresó: "Ahora que te libraste de esa tortura que pasaste en ese programa, porque en lo de Tinelli lo pasó horrible...".

"No voy a decir qué me dijo. Pero la pasó horrible", agregó filoso Pallares, a lo cual Paula Varela comentó: "La pasó mal por lo que le pegaron de todos lados, no por el programa en sí ¿no?", pero el conductor sembró la duda al contestar "mmmm, bueno no importa" y rápidamente cambió de tema.