Pablo Echarri, listo para ser candidato político 2025: a qué cargo aspiraría

La periodista reveló: “Según lo que tengo entendido y la información que manejo, Pablo Echarri se está preparando para dar el salto definitivo a la política para ser candidato en las próximas elecciones”.

Por las dudas, la panelista aclaró: “No sé si va a ser candidato a gobernador o a intendente, porque tampoco sé de qué distrito. Lo sabemos que es de Avellaneda, pero hace mucho tiempo que vive en Capital, en la zona de Palermo. Por lo tanto, es algo que no lo puedo precisar, pero me dijeron que se va a presentar”.

Posteriormente, en diálogo con Julia Mengolini y Alejandro Salvatierra, el actor habló del tema y fue muy sincero. Todo arrancó cuando la conductora le confesó que “lo ve como intendente de Avellaneda, para empezar”: “Los años de caminar y de tomar la militancia y la política sectorial con la seriedad que la tomé yo... Inclusive de ir dejando de lado el aspecto artístico, por lo menos poniendo la libido y el interés más en la necesidad de tratar de recuperarnos como sector o tratar de ver las herramientas que nos faltan para poder ponernos a la par de otros países. Toda esa gimnasia y ese interés, sumado a la necesidad de comunicar cada vez de forma más clara y franca, me van llevando hacia algún lugar”.

El galán reconoció: “Hace 18 años que estoy en SAGAI, donde me encargo de la política sectorial. Mi trabajo es estar donde haya posibilidades de generar leyes para el impulso del sector. Todo este juego político me va atrapando. En otro momento lo hubiese negado rotundamente, hubiera dicho que no me interesaba, pero es algo que va agarrando el centro de mi vida de una forma muy natural".