Operaron de urgencia a Cinthia Fernández: qué le pasó

La modelo comenzó revelando: “Aparezco tarde por estos pagos porque… me hicieron una extracción de un quiste. Si sos impresionable, las imágenes que voy a poner a continuación pueden ser sensibles ”.

Luego, la joven compartió varios videos detallando los hechos y cómo se vivió ese momento: “Estoy acá en mi camarín, antes de salir a LAM (América), ya se me está yendo la anestesia. Lo que quiero decirles es que, si les impresiona, no vean el siguiente video, pero se los necesito mostrar porque es muy importante a nivel profesional”.

Cinthia confesó: “Tuve un fin de semana bastante sensible. Mis miedos... yo tengo muchos miedos con muchas cosas. Y la verdad es que tenía un bulto en la espalda que hace dos días me empezó a doler. Mi cabeza, que estaba maquinando por un montón de cosas, empezó a maquinar todavía más”.

En ese punto, la panelista de LAM apuntó contra su obra social: “Quise sacar un turno, no sé por qué pago un huevo de obra social para que los turnos urgentes te lo den a dos meses, les rogué por teléfono, me estaba doliendo mucho, me costaba muchísimo dormir por el dolor”.

Fernández explicó: “El grano se había agrandado, como que explosionó y estaba muy preocupada. Al principio pensé que era un granito y lo tuve mucho tiempo. Resulta que no era un granito, era un quiste. También me había pasado una vez en la cabeza y me lo terminó sacando un cirujano por lo mismo”.

Cinthia cerró el tema volviendo a pegarle a su obra social: “Uno paga obra social y si no pagas te la cortan de inmediato, cuando vos los necesitas no están, pero por suerte estaba el doctor Hugo Ayarde que es cirujano, supo entender mi urgencia y me dijo 'es un quiste, te lo voy a sacar'”.