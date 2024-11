Oasis en Argentina: mirá cuándo y dónde serán los shows de los hermanos Gallagher

La banda liderada por Noel y Liam Gallagher, que pisó por última vez el suelo argentino en 2009 durante la gira promocional de Dig Out Your Soul, planea recorrer varios países. Las ciudades confirmadas hasta el momento incluyen Toronto, Chicago, East Rutherford, Boston, Los Ángeles, Ciudad de México, Seúl, Tokio, Melbourne, Sydney, San Pablo y Santiago de Chile. Buenos Aires, por supuesto, no quedará fuera de este recorrido y se espera que el anuncio complete todos los detalles del show.