Nueva denuncia de la expareja de la Mole Moli: "Me pegó una trompada..."

“Ya se terminó, ya se acabó. Me voy a mi casa a seguir laburando, porque tengo que mantener a mi familia. Ustedes ya escucharon lo que dije. Completamente de acuerdo con la sentencia”, declaró el exboxeador al conocerse la sentencia.

Ahora, días después de conocerse la decisión judicial, su expareja hizo una nueva denuncia pública al afirmar que “hace tres meses atrás fui golpeada nuevamente, por defender a unos de mis hijos él me pegó una trompada a mí”.

La mujer dijo que “no lo había contado en el juicio” y reafirmó que “m pegó una trompada en brazo y no podía salir porque tenía el brazo moreteado”. En este sentido, añadió que no va a formalizar una nueva denuncia ante la Justicia. “No lo denuncié en ese momento y ya no lo denuncio más. Ya no lo quiero ver”, dijo.

Sobre las declaraciones de Moli tras la sentencia condenatoria, Galiano dijo que “son todas mentiras lo que dice”.