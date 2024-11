Sin duda Trueno es uno de los músicos del momento, y el reconocimiento llegó no solo con la nominación, sino también siendo merecedor de una de las estatuillas del Latin Grammy durante los premios de este jueves. Pese a ello, se volvió viral no por haber emitido un discurso sentido o polémico, ni siquiera por el outfit elegido para la velada, sino porque no pudo entrar.

Con el buen humor que lo caracteriza, el músico compartió un video en sus redes sociales comentando el llamativo momento que le estaba tocando atravesar cuando ganó. “Acá, el primer artista en ganar un Grammy sin entrar a los premios, tomando un mate acá en la puerta. No me dejan entrar, pero ganamos. Argentina, en la casa”, dijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1857442232934048018&partner=&hide_thread=false "No me dejan entrar, pero ganamos", el insólito momento que vivió Trueno en los Latin Grammy

El rapero Trueno fue uno de los ganadores del Latin Grammy, pero se volvió viral por el insólito momento que le tocó vivir. pic.twitter.com/QmdtJmvpg8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 15, 2024

Posteriormente, ante los medios argentinos presentes en la premiación, comentó lo que había sucedido. “Recién estábamos acá, tomando un matecito, no estaba ni vestido, nada. No me dejaban entrar al estadio y me avisaron que ganamos, así que ganamos cuando estaba afuera. Increíble”, contó a La Viola.

Y agregó: “Estábamos acá, en la puerta de la red carpet, y no nos dejaban pasar, me decían que no tenía ticket. No sé... y bueno, le mostramos que ganamos de Grammy y nos dejaron pasar”.

Finalmente pudo ingresar, vestirse para la ocasión e incluso poder brindar las entrevistas que le realizan a los ganadores luego de pasar por el escenario principal. Sin duda, una anécdota que recordará por siempre.