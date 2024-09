Nicole Neumann mostró por primera vez a Cruz, su bebé y emocionó a todos

Es importante remarcar que, días atrás, Nicole fue muy criticada en las redes sociales por subir videos haciendo ejercicio mientras tiene un bebé tan chico a cargo; rápidamente, la joven salió a responder los ataques y se mostró muy enojada por las acusaciones en su contra: “Obviamente, la gente lógica y que no está en las redes para estar juzgando y criticando a otras mujeres, lo entiende. Cuando yo hago un video, lo hago en 15 o 20 minutos porque me apuro, porque quiero estar con mi bebé, que es lo que hago desde que nació. Estoy encerrada con él porque no quiero que tome frío, no quiero llevarlo a ningún lado hasta que no tenga las vacunas. Me siento una naba teniendo que aclarar esto”.

La modelo añadió: “Mi hijo está con el papá. Los bebés también tienen papá y les encanta. Está bueno darles el lugar de paternar. No es que porque le está cambiando el pañal y el bebé hizo ‘¡gua!’, la mamá tiene que salir corriendo. No estaba pasando hambre, frío, ni nada”.

Nicole cerró su mensaje con un contundente palito para las mujeres que se animaron a cuestionarla: “Así que quédense tranquilas las ciberarpías. Les mando un beso enorme”.

Curiosamente, esta vez, Mica Viciconte, la actual mujer de Fabián Cubero, ex marido de Neumann, prefirió no entrar en la polémica y, cuando la consultaron por este tema, decidió no hacer ninguna declaración al respecto.

Las fotos de Cruz, el bebé de Nicole Neumann

Nicole Neumann bebé 3.jpg

Nicole Neumann bebé 0.jpg

Nicole Neumann bebé 1.jpg