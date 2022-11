Nicole Neumann confirma lo que era un secreto a voces sobre Manu Urcera

nicole neumann 2.jpg

Pero había algo que todos queríamos saber y que los cronistas le preguntaban a la modelo cada vez que se la encontraban en la calle para una nota: ¿Para cuándo el casorio?

Esta vez, el periodista era de LAM y agarró a Nicole Neumann justo para preguntarle. Lo que no sabíamos era que la modelo terminaría por confirmar lo que muchos ya sospechábamos sobre su vínculo con Urcera. Están comprometidos.

"El tema del compromiso está. Proyectamos todo como familia y siempre estamos hablando todos los temas”, dijo muy convencida la famosa.

Parece ser que Manu Urcera ya puso el anillo y ahora todos lo esperan para que ponga la fecha de casamiento. “Estábamos eligiendo regalos de cumple pero no compramos nada. Lo compró después, él solito”, respondió. Y agregó: “Me dio una sorpresa, me regaló un reloj y lo tengo guardadito”, detalló Nicole.

Nicole Neumann confirmó su compromiso con Manu Urcera

Cómo quiere Nicole Neumann la propuesta de casamiento

Nicole Neumann tiene sus exigencias, se sabe. Ella no quiere cualquier cosa como propuesta y ya le avisó al piloto que más le vale que sea inolvidable.

“Lo que a mí me importa para la propuesta es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no tanto por lo visual”, dijo la rubia y aclaró: "Tiene que ser sorpresa". Sin embargo, también hubo reproche para Manu: “Él no me lo tira de una, pregunta a todo el mundo menos a mí. A mi abuela le dice: ‘Petra, ¿cómo estás para venir al casamiento?’”