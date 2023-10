Nicki Nicole se tatuó en vivo en uno de sus shows y eligió un símbolo muy especial

Nicki Nicole sigue adelante con su serie de conciertos en el Movistar Arena y no para de sorprender a sus fans. La rosarina está presentando su disco ALMA en el microestadio de Villa Crespo y cada concierto es un espectáculo en sí mismo . Al habitual despliegue escenográfico y la presencia de artistas invitados, la cantante sumó un ingrediente muy particular que cautivó a sus seguidores.

Este viernes la intérprete realizó la sexta función ante un estadio colmado, lo que da un total de seis conciertos sold out y anunció una nueva fecha para el 13 de diciembre. Y mientras interpretaba “Wapo traketero”, un tatuador irrumpió en el escenario para realizar su arte en el brazo izquierdo de la cantante , ante primero la sorpresa y luego el delirio de la multitud.

Nicki no dejó de interpretar el tema con el que saltó a la fama mientras Toto Tauer pintaba un triángulo apenas por encima de la muñeca y un camarógrafo se acercaba a su posición para no perderse detalle. El motivo es muy especial, ya que refiere a la simbología de ALMA, el trabajo con el que está conquistando los escenarios de todo el mundo. “Hoy me tatué en el escenario”, posteó la intérprete en sus historias de Instagram, mostrando el trabajo recién terminado.

image.png

“No puedo creer todo lo que está pasando alrededor de ALMA, hoy viví una noche tan especial, fui muy feliz con toda mi gente presente disfrutando desde el principio al final, gracias por tanto amor y tanta felicidad”, escribió la artista en sus redes para agradecer a su público y dar a conocer la próxima parada. “70 mil almas conectadas”, agregó para estimar la cantidad de espectadores que disfrutaron esta etapa del tour.

La cantante ya había sorprendido a sus fans en el primero de esta serie de conciertos, cuando en medio de “Otra noche”, bajó del escenario y entre rostros de emoción y llantos cantó cara a cara, recibió ramos de flores y se fundió en abrazos. Más adelante, se acercó a una chica y le preguntó su edad. “21″, respondió la joven. A lo que la intérprete le devolvió un gesto con los labios y ambas se besaron. Ya arriba del escenario bromeó: “Por ahí robé un beso, sucedió, es así”. No sería el único de la noche ya que después también se besaría con una de sus bailarinas.

En el plano sentimental, la rosarina también vive días de felicidad con su romance con su colega Peso Pluma, que crece día a día y de a poco empezaron a mostrarse públicamente. Se conocieron cuando grabaron juntos la canción “Por las noches”, después fueron vistos en Disney y en más de una oportunidad el mexicano viajó a la Argentina para el reencuentro. Incluso compartieron una salida a la cancha y fueron detectados por la televisión en un palco del estadio Marcelo Bielsa alentando a Newell’s, club del que la cantante es fanática.

image.png

Por estos días, los artistas compartieron escenario en los Premios Billboard 2023, donde incluso se tomaron de la mano. Y es que muchos usuarios de redes sociales consideraron ese tierno gesto como una declaración pública de amor que dejaría al descubierto su noviazgo ya que él le dio un beso en la frente y se fueron agarrados de la mano. Sin una confirmación oficial, los guiños en las redes sociales refuerzan el vínculo de la pareja, como un posteo del mexicano que los muestra muy unidos y con un corazón negro.