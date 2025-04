Murió Val Kilmer, el icónico actor que interpretó a Jim Morrison y Batman

El actor Val Kilmer murió el martes por la noche en en la ciudad de Los Ángeles a los 65 años. La reconocida estrella de Hollywood interpretó a icónicos personajes de la cultura popular en la gran pantalla, como Jim Morrison en The Doors y a Batman en Batman Forever. La encargada de difundir la triste noticias fue su hija Mercedes , quien indicó que la causa de la muerte fue neumonía, según consignó The New York Times.

image.png

Nacido un 31 de diciembre de 1959 en la misma ciudad donde vivió casi toda su vida: Los Ángeles, California, creció en el barrio de Chatsworth. Hijo de Eugene Kilmer, un desarrollador inmobiliario, y Gladys Ekstadt, desde chico se destacó por sus dotes actorales y su carisma innato. Su apacible vida fue marcada por la tragedia cuando su hermano menor, Wesley, murió ahogado en 1977, a los 15 años. “Era un genio”, le dijo Kilmer a The New York Times en 2002, y contó que el adolescente soñaba con convertirse en director de cine, y lo calificó como “tan talentoso que podría haber sido otro Steven Spielberg o George Lucas”.

A lo largo de una exitosa carrera en el cine y en la televisión, Val Kilmer participó en numerosas producciones, entre ellas Top Secret! (1984), Top Gun (1986) y Willow, en la tierra del encanto (1988). Interpretó a Jim Morrison en The Doors (1991) y protagonizó Thunderheart (1992) y Corazón de trueno (1993) como Doc Holliday. En 1995, asumió el papel de Batman en Batman Forever y apareció en Fuego contra fuego junto a Robert De Niro y Al Pacino.

También protagonizó la remake de El Santo (1997), The Ghost and the Darkness, The Island of Dr. Moreau (1996) y A primera vista (1999). En los 2000, participó en Planeta rojo (2000), Dinero sucio (2002), Las desapariciones (2003), Alejandro Magno (2004), Entre besos y tiros (2005), Déjà vu (2006), Núm3ros (2007), Terror bajo la nieve (2009) y El viajero (2010),

Kilmer estuvo casado con la actriz Joanne Whalley, a quien conoció en el set de Willow, en la tierra del encanto, y con quien tuvo dos hijos, Mercedes y Jack, antes de divorciarse. Anteriormente, vivió un comentadísimo romance con Cher, que escandalizó a la sociedad estadounidense por la diferencia de edad entre ambos. Aquel romance tumultuoso terminó convirtiéndose en una entrañable amistad que los unió hasta el día de su muerte. También estuvo en pareja con Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah y Angelina Jolie.

FUENTE: Con información de La Nación