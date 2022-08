More Rial y una repudiable frase: "Negrita de cuarta"

More Rial y "el Maxi", su último amor, de quien quedó embarazada y luego perdió el bebé que esperaban.

More Rial parece no tener paz. Es que mientras vive unos acalorados días luego de que la acusaran de ser una deudora, salió con los tapones de punta y se fue de boca, con una repudiable frase . "Negrita de cuarta", tildó a una mujer luego de que se filtraran unos audios. Pero vamos a retroceder y ver qué pasó hasta ahora.

La hija del conductor televisivo está en medio de una polémica luego de que salieran a la luz varias mujeres que argumentaron haber trabajado en su casa pero que no habrían recibido el pago que se acordó. Y en "LAM" mostraron unos audios y lejos de achicarse, Morena se mostró bastante picante.

Luego de manifestar en las redes sociales que va directo a la justicia por las acusaciones que ha recibido este viernes en el programa chimentero que conduce Ángel de Brito revelaron conversaciones que serían de la influencer. Todo comenzó con el presunto piletero que trabajó en su casa por tres meses y no tuvo su paga. Ella respondió con una repudiable frase.

La periodista Andrea Taboada contó la charla que tuvo por WhatsApp con la ex pareja de "el Maxi", ya que ella no estaba interesada en salir a dar una entrevista por este tema. De acuerdo a lo manifestado por Taboada, More bloqueó al piletero ante la insistencia de poder recibir el pago que le correspondía.

Como si eso no fuera poco, More fue por más y apuntó contra la mujer que envió el material al programa y hasta se ofendió con el panel: "Una negrita de cuarta que sabrá Dios quien es y después quieren que salga a hablar yo". Finalmente aseguró que su abogado, Alejandro Cipolla, ya está tomando cartas en el asunto. Parece que la hija del conductor está lejos de tener paz y el problema de las deudas no terminará por ahora.