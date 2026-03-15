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Un crack de la imitación

Miguel Ángel Cherutti vuelve a San Juan 45 años después de una experiencia que marcó su vida artística

El reconocido artista se presentará el próximo 26 de marzo junto a Nito Artaza en el Teatro Municipal. En la previa charló con Tiempo de San Juan y compartió un recuerdo en suelo sanjuanino que guarda con mucho afecto

Por Jorge Balmaceda Bucci
Miguel Ángel Cherutti volverá a San Juan con su amigo Nito Artaza.

Miguel Ángel Cherutti volverá a San Juan con su amigo Nito Artaza.

El idilio entre los grandes artistas y su público suele tener un punto de partida, un "kilómetro cero" que define la carrera de quien se sube al escenario. Para Miguel Ángel Cherutti, ese punto de inflexión tuvo en cierta a medida a San Juan. A 45 años de aquellas primeras funciones que marcaron un antes y un después en su trayectoria, el imitador, actor y cantante regresa a la provincia para reencontrarse con una audiencia que lo vio nacer profesionalmente.

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La cita será el próximo 26 de marzo en el Teatro Municipal, donde Cherutti se unirá nuevamente a su socio histórico, Nito Artaza, para presentar “TOY DE GIRA”. Se trata de una propuesta que promete revivir la fórmula infalible del humor nacional, combinando la observación punzante de la realidad con el despliegue vocal que consagró a ambos como referentes indiscutidos del humor teatral.

En una charla exclusiva con Tiempo de San Juan, Cherutti se sumergió en el arcón de los recuerdos para rescatar una anécdota que define la potencia de la televisión argentina de los años 80 y su vínculo con los sanjuaninos.

"La primera vez que yo fui a San Juan fue en el 81, no me conocía nadie. Recuerdo que actué en el Hotel Nogaró y en la boite del casino, que estaba pegado a la Legislatura. Trabajé ante 20 personas en la boite y para 15 en el Nogaró". Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa apenas unos meses después.

En 1982, Cherutti se incorporó al elenco de La Peluquería de Don Mateo, de Gerardo Sofovich, compartiendo pantalla con figuras de la talla de Jorge Porcel y Rolo Puente. El impacto fue inmediato. "Fue un debut maravilloso en la tele y automáticamente un productor nos llevó otra vez a San Juan. Me presenté de nuevo en la boite y en el Nogaró: en tres días metimos dos mil y pico de personas. Mirá lo que provocaba la TV. Siempre me quedó ese sello con San Juan", confesó.

El regreso de la dupla de oro

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Tras años de transitar caminos separados, la demanda del público y el afecto personal volvieron a unir a los protagonistas. "Creo que ha llegado el momento en que tenía que volver a juntarme con Nito porque es una persona a la que quiero mucho y nos complementamos muy bien. Además, es muy loco lo que te voy a decir, pero creo que la gente quiere vernos juntos", explicó Miguel Ángel.

En “TOY DE GIRA”, el público se encontrará con un espectáculo equilibrado. Nito Artaza despliega su humor característico: ingenioso, elegante y, por momentos, punzante, pero siempre evitando lo burdo. Sus monólogos recorren la actualidad política y del espectáculo, con la capacidad de reírse de sus propias vivencias. Sus imitaciones de figuras como Alberto Fernández, Sergio Massa, Mauricio Macri y Javier Milei conviven con homenajes emotivos a grandes como Tato Bores.

Por su parte, Cherutti hace gala de su galería inagotable de voces. A los clásicos de siempre —Sandro, Palito Ortega, Luciano Pavarotti o Mercedes Sosa— se suman versiones renovadas de Fito Páez, Luis Miguel y Ricardo Arjona. La gran novedad de esta gira es la faceta más personal del artista: momentos de tango interpretados con su propia voz, sin recurrir a la imitación, reafirmando su talento versátil.

Conscientes del contexto actual, ambos artistas apuestan por el entretenimiento puro como una forma de resistencia. "La gente no quiere pálida, no quiere una bajada de línea en los espectáculos. Quiere divertirse, reírse, pasarla bien y disfrutar de un buen momento; por ese lado va lo nuestro", señaló Cherutti.

La elección de San Juan como una de las paradas principales de la gira no es casual. Para la dupla, el interior del país conserva un calor especial que se siente desde el primer minuto. "A nosotros nos gusta salir al interior porque tiene lugares donde la gente realmente disfruta mucho, y uno de esos casos es San Juan", concluyó el imitador.

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