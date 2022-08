Mauro Icardi niega el divorcio de Wanda Nara con un posteo escandaloso en Instagram

No para

No para Nicole Neumann confirma lo que todos sospechaban sobre su matrimonio con Fabián Cubero

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, se la escucha decir a Wanda Nara en un audio que le envió a una empleada de confianza pero que la mujer filtró accidentalmente.

wanda Nara y Mauro Icardi.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi.

El que no se tomó para nada bien esto fue el delantero del PSG que había sacado la foto que tenía con su esposa y ahora volvió a ponerla. No se entiende muy bien lo que pasa porque tras el contudente audio de Wanda, Icardi sigue negando un divorcio y provoca a la madre de sus dos hijas.

“No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se la creen”, publicó el futbolista en Instagram. Dejando claro que él piensa seguir adelante con la rubia.

mauro icardi.webp

De igual manera, en sus perfiles de Instagram, hace rato venían dando señales de que la cosa no andaba bien. Primero se dejaron de seguir, luego él sacó la foto de perfil que tenía con ella, días más tarde la volvió a poner.

Mientras él está en París, Wanda Nara viajó a la Argentina porque se incorporará como jurado a un certamen llamado Quién es la Máscara.