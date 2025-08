Mathías Herrera, el sanjuanino que conquistó Turquía con su arte

image6

“En 2014 ingresé a la escuela de Teatro Musical, donde cursé los cuatro años de la carrera. Durante ese tiempo trabajé en obras de teatro e infantiles. Al graduarme en 2017, comencé a formarme intensamente en danza, explorando estilos como butoh, contemporáneo, heels, acrobacia, tango y folklore. También cursé la carrera de Maquillaje Artístico, lo cual sumó otra herramienta a mi desarrollo escénico”, describió el bailarín.

Llegados al punto del salto al país euroasiático, Herrera comentó: “En 2022 empecé a trabajar con productoras de eventos, y fue entonces cuando una amiga me comentó sobre una compañía llamada Malambo Shinning Show que buscaba artistas. En 2023, después de realizar shows y eventos, surgió la posibilidad de viajar a Turquía por seis meses para hacer temporada con un espectáculo de Malambo Fantasía. Ya llevo tres años trabajando con la misma compañía, viajando a Turquía, específicamente a Kemer. Mi recorrido en la danza ha sido muy diverso y en constante evolución. Trabajé en distintas compañías y proyectos independientes, lo que me permitió desarrollar un estilo propio y ganar experiencia en diferentes géneros y escenarios”.

Lo que más me apasiona es poder conectar con el público a través del cuerpo y la emoción. Me encanta que cada función sea una experiencia única, irrepetible, donde puedo transformar energía en arte

“La danza siempre ha sido mi motor, y cada etapa de mi carrera me ha aportado algo valioso. Con el tiempo, incorporé la manipulación de fuego con distintos elementos, lo que me permitió sumar una dimensión visual e impactante a mis presentaciones. La danza se volvió para mí no solo una herramienta de expresión artística, sino también de autoconocimiento y conexión con los demás”, agregó Mathi, quien a la hora de repasar sus hobbies enumeró: escuchar música, explorar nuevas formas de movimiento, viajar, escribir y ver espectáculos de todo tipo.

Creo firmemente en el poder del arte como puente entre culturas, emociones e historias, y me siento afortunado de poder vivir de lo que amo

El agitado ritmo y la propia distancia han provocado que el danzante sanjuanino lleve unos cuantos años sin visitar su terruño: “Hace un tiempo que no puedo volver a San Juan. Lo que más extraño es el abrazo de mi familia, los sabores de casa —especialmente el pollo al horno de mi mamá-. También echo de menos mis amistades y la tranquilidad que tiene mi provincia”.

En el apartado de los sueños, Herrera compartió: “Me gustaría seguir creciendo como artista, llevar mis propias creaciones escénicas a distintos países, conocer EE.UU y ver el musical del Rey León. Y algún día abrir una escuela de formación artística integral”.