Martín Fierro: el escándalo que sacude la premiación

“¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque, supuestamente, le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Shultz no entiende cómo no me invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas”, comenzó diciendo incluyendo a su hermana Gianinna en el reclamo y haciendo referencia a Luis Ventura, presidente de la asociación de periodistas que realiza la premiación. “¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque, supuestamente, le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Shultz no entiende cómo no me invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas”, comenzó diciendo incluyendo a su hermana Gianinna en el reclamo y haciendo referencia a Luis Ventura, presidente de la asociación de periodistas que realiza la premiación.

Y continuó: “No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto. ¡No todos tenemos que ir a todos lados siempre!”. Cabe recordar que, por lo que trascendió, la que sí asistirá a la ceremonia homeneja será Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Maradona, Dieguito Fernando, quien además es íntima amiga del conductor de Secretos Verdaderos.

“Es un gesto muy lindo de Luis para con Dieguito (por el homenaje) y lo pensamos desde ese lado, para que él tenga un lindo recuerdo de su papá”, dijo la actual pareja de Mario Baudry al confirmar su presencia en el evento que se llevará adelante este domingo a las 20:30 hs. en el hotel Hilton de Puerto Madero y que podrá verse en vivo y en directo por la pantalla de Telefe.

Quién sí está invitada a la gran fiesta de la televisión argentina es Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, quien se consagró como campeona de la primera edición de Masterchef Celebrity.