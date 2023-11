Marina Calabró destrozó a Flor Vigna: "¡Horrible!"

Ante este conflicto, Marina Calabró dejó bien clara su postura: “No está bueno. Me extraña de Flor Vigna. Primero porque es una chica joven, que se supone que ya está deconstruida. Es muy antiguo esto y ella nunca había jugado por ese lado, más bien siempre se había mostrado como comprensiva, contemplativa, que no habría frentes. Me parece que ese es el perfil que compramos de ella”.

Lee más: Sofi Martínez no aguantó más y contó qué pasa con Lionel Messi

La periodista agregó: “Acá pierden todos. Me pongo en el lugar de Lourdes y… ¡no ha lugar! ¡No da! Supongo que Lourdes Sánchez tal vez lo minimice para que pase y no darle tanta entidad. Pero debería haber un pedido de disculpas porque no son cosas que se hacen entre mujeres, que no se hacen en un medio masivo. Me parece injustificable, incalificable, ¡horrible lo que hizo Flor! Es la única palabra que se me ocurre”.

El fuerte cruce entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez

La mujer del Chato Prada le dijo a la cantante: “¡Dejá de mentir! ¡Sacate la careta y dejá de mentir! ¡No me metas en un quilombo que no existe!”.

Fue en ese punto cuando Flor Vigna le soltó: “Te has metido con todas las mujeres del ‘Bailando’, o sea, sos reconocida por tus peleas y discusiones”.

Lourdes le contestó: “¿Y vos sabés por qué sos reconocida? Por ser mala compañera. Y si yo me metí con mujeres fue para defenderme, no me metí en sus parejas ni nada”.