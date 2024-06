Marcelo Tinelli en su peor momento: "Un escándalo"

Y agregó que Tinelli figura como gerente de América TV, pero ya no ejerce el cargo: “Lo cierto es que lo del paso del costado es tal. José Núñez es la única cabeza. No existe ni Chato Prada, ni Federico Hoppe como grupo asesor”.

El posteo de Jorge Rial sobre Marcelo Tinelli

Posteo Jorge Rial sobre recorte de sueldo a Marcelo Tinelli.jpg

Picante, Lussich remarcó: “Según las autoridades de América, es él mismo quien está prácticamente acéfalo en su cargo, en el sentido que Marcelo no ejerce, que no va, que no presenta proyectos, que no pasa nada con él en el canal. Los dueños de América TV dicen: ‘Le estamos pagando una fortuna cuando esperamos ver algo que después no pasó, ni con el rating de ‘Showmatch’ ni con los proyectos de este año’. Ellos prefieren que renuncie”.

Adrián Pallares acotó: “Lo que están esperando es una salida elegante, no quieren tener un escándalo”. Por su parte, Marina Calabró no ocultó su enojo con el canal: “Sos Marcelo Tinelli, si no te ubicas vos en la palmera, si no te cuidas vos, no te va a cuidar nadie. No esperes que América TV te cuide. No está a la altura de tu construcción, de tu estelaridad".