Marcelo Tinelli, en graves problemas con sus empleados: "No pagó los sueldos"

Y agregó: “La Asociación Argentina de Actores ratificó esto y agregó que tampoco se hicieron los aportes para la obra social. Estamos hablando de la plata que la gente necesita para vivir básicamente”.

Marina Calabró fue muy dura con Marcelo Tinelli por hacer gastos extraordinarios en su pareja y viajar por el mundo mientras sus empleados no cobran: “Yo no podría dormir si hay gente que no cobró porque mi empresa no pagó, yo no me mostraría en un avión privado o el anillo de diamantes de mi novia si no pagué los sueldos de enero ”.

La periodista cerró la charla diciendo: “Estamos en un momento súper complicado del país y creo que cualquiera entendería si hay un atraso en un pago, pero también se tratan de los gestos”.

Embed - Marina Calabró fue muy crítica con Tinelli por la denuncia sobre la falta de pago de los sueldos

Qué dice la denuncia contra Marcelo Tinelli

“A pesar de los reclamos gremiales e intimaciones legales realizadas por nuestro sindicato, y en una muestra de insensibilidad incomprensible, el responsable de LaFlia decidió no pagar los salarios correspondientes a las/os trabajadoras/es bailarinas/es integrantes del elenco”, expresa el texto que le enviaron desde el Sindicato Argentino de Televisión a Marcelo Tinelli.

Y agrega: “Es especialmente dañina esta actitud en un momento acuciante de tanta dificultad económica e incertidumbre laboral. No todo es brillo y glamour cuándo las producciones de programas exitosos se realizan a costa de las penurias económicas de sus trabajadoras y trabajadores”.