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98ª Edición

Los Premios Oscar 2026 se preparan para una gala con homenajes, música y reencuentros históricos

La entrega de los galardones de la Academia se realizará este domingo, en el Dolby Theatre de Hollywood, y contará con la conducción de Conan O’Brien.

Por Agencia NA
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La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con una ceremonia que combinará homenajes, presentaciones musicales y reencuentros entre figuras del cine.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas y de acuerdo con información publicada por la revista Variety, la gala buscará equilibrar tributos a figuras históricas de la industria con momentos dedicados a las producciones más destacadas del último año.

La ceremonia será conducida por el comediante Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión tras su desempeño en la edición de 2025.

Según adelantó el propio conductor, la transmisión tendrá “sorpresas sin skits largos”, con un formato que priorizará el ritmo de la ceremonia y el protagonismo del cine.

En Argentina, el evento podrá verse a partir de las 20 a través de TNT, TNT Series y la plataforma HBO Max.

Como es habitual, la gala tendrá una duración estimada de entre tres horas y media y cuatro horas, con la entrega de las principales categorías, números musicales y los discursos de los ganadores.

Tributos y homenajes durante la ceremonia

Uno de los momentos más esperados de la noche será el tradicional In Memoriam, el segmento dedicado a recordar a las figuras del cine que murieron durante el último año.

Entre los homenajes previstos aparece una posible participación de Barbra Streisand, quien estaría en conversaciones para realizar un número musical dedicado al actor Robert Redford, fallecido en septiembre de 2023 a los 89 años.

La música también será protagonista durante la gala con presentaciones inspiradas en algunas de las producciones más comentadas de la temporada.

Según explicaron los productores ejecutivos del show, Raj Kapoor y Katy Mullan, estos números buscan destacar el vínculo entre el cine y la música dentro de la narración audiovisual.

Uno de los segmentos estará dedicado a la producción animada de Netflix “K-Pop Demon Hunters”, que incluirá una puesta en escena con instrumentistas y danza tradicional coreana inspirada en el folclore presente en la historia.

Por otro lado, las nominaciones a los Oscar 2026 se anunciaron el 22 de enero y confirmaron a varias producciones como Golden, K-Pop Demon Hunters, Una batalla tras otra y el protagónico de Timothée Chalamet.

En Argentina también existía expectativa por una posible nominación de la película Belén, algo que finalmente no ocurrió.

Con homenajes, música y momentos especiales, la 98ª edición de los Premios Oscar promete una ceremonia cargada de emoción para celebrar lo mejor del cine del último año.

FUENTE: Agencia NA

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