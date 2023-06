Los motivos reales detrás la separación de Coti Romero y El Cone: "No se dejen engañar"

El conflicto arrancó cuando el hombre hizo una transmisión nocturna desde su cuenta de Twitch y se quebró. El galán de “Gran Hermano 2023” se mostró muy dolido: “Hace prácticamente una semana que no la veo, espero que la semana que viene podamos vernos y arreglar. La verdad es que me está haciendo mucha falta, la extraño un montón”.

En ese punto, el ex de Coti Romero se puso a llorar desconsoladamente: “La necesito mucho, pero también soy consciente que si uno la está pasando mal o está llevando una relación que necesita ese aire, mejor en este tiempo que se juntó con su familia”.

Tras el descargo del galán de “Gran Hermano”, la joven salió a responder con los tapones de punta: “No se dejen engañar con boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí, lo sigo teniendo en mi corazón”.

Y agregó: “Es una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Por favor no insistan, ahora no estoy bien”.

Días atrás, Coti Romero había publicado un texto que fue visto como una clara señal de que estaba cansada de la relación con su novio y deseaba volver a estar soltera: “¡Por Dios! Extraño tanto a mis amigas, extraño no tener que preocuparme por nada y saber que llegaba a casa y me esperaban con la comida. Extraño ir a básquet, extraño lo odiada que iba en bici al poli, extraño los provinciales, las juntadas en la plaza”.

Video del informe que hicieron en “A la Barbarossa” sobre la conflictiva separación de Coti Romero y Alexis Quiroga: