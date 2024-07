La tajante reacción de Fátima Florez sobre el encuentro de Javier Milei y Yuyito González

Luego del evento en el Colón, la imitadora - expareja del Presidente - fue consultada sobre la nueva situación amorosa del máximo mandatario argentino, a lo que dio una respuesta tajante: "estoy muy bien".

La reacción de Fátima Florez

Fátima Florez fue la pareja del Presidente desde poco antes de diciembre de 2023. "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja", escribió en X en ese momento anunciando la separación.

Ahora, a Javier Milei se lo vincula con Amalia "Yuyito" González, con quién estuvo en un palco del Teatro Colón. Al ser consultada por la periodista Nancy Duré en referencia a esta situación, Florez brindó una respuesta tajante: "Estoy muy bien. Sabés que soy muy respetuosa de mi vida privada sentimental pasada. Beso grande".

Así, Florez desestimó cualquier tipo de controversia y evitó dar opiniones sobre su vida privada. En cuanto a Yuyito, en una reciente entrevista televisiva -post salida al teatro- no escondió su interés por Milei: “fue el primer contacto, la primera invitación, esperaré la próxima”, contestó sobre su salida al Colón.

Amalia Yuyito González con Mirtha Legrand

Tras lo ocurrido el pasado martes entre el Presidente y la actriz y vedette Amalia González, la mesa de La Noche de Mirtha Legrand fue reconfigurada para el programa de este sábado. "Yuyito" se sumará a la mesa más famosa argentina para compartir una cena con "la chiqui" y poder conversar acerca de su relación con Javier Milei.

La conductora estará en el programa en reemplazo de Florencia de la V, quien había sido invitada inicialmente. La Noche de Mirtha Legrand será emitido el próximo sábado desde las 21:30 horas.

González no le fue esquiva a las primeras reacciones que se generaron luego de que sea vista cerca del Presidente de la Nación. "La pasé hermoso, me encantó la ópera, me encantó el Colón y me encantó la compañía. Hubo un llamado telefónico personal para invitarme. Le dije que sí enseguida porque me pareció un plan lindo, ya habíamos tenido contacto cuando yo fui al Luna Park a la presentación de su libro", detalló la actriz tras su primer cita.