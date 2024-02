La sorpresiva decisión del Chino de Gran Hermano que dejó atónitos a todos

Mirándose a los ojos, ambos hablaron sobre el grupo que en un momento intentaron formar, la traición que Federico hizo y cómo otros participantes se acercaban al cantante por el interés en sus seguidores (Manzana cuenta con más de 900.000 fans solamente en Instagram). Al respecto, Furia arremetió y expresó: “Lo que sí te quiero aclarar es que yo no estoy con vos por los seguidores. Yo no abrazo gente afuera porque tengo miedo de que me traicionen. Las veces que te abracé fue de corazón. Yo en vos confié y vos hiciste cualquiera. Me parece que el mensaje que te mandaron alguien te quemó la cabeza para que pensaras otra cosa. Cuando vos me preguntaste qué significaba despertarte, yo te aclaré y te lo dije”.

Con pasión y bronca, Furia disparaba contra el cantante, sin que este pudiera argumentar mucho sobre su decisión. Después de casi diez minutos de charla, Santiago del Moro los interrumpió, pero fue el puntapié para que Juliana enfureciera aún más. “Hemos hablado pero no termina aquí. No nos estamos entendiendo. Y ella tampoco lo quiere entender. Y no me cree nada”, dijo Manzana.

La respuesta de Furia lo dejó sin palabras: “A mí me generaste una decepción, como me pasa afuera en la vida. Ayer cuando me gritaste no me fui a seguir gritando, me fui a dormir loco. Me dolió. Yo tengo corazón. Ahora bancátela. ¿Querés la placa de mierda esa del orto? Bancatelá loco. Si me tengo que ir a la mierda me voy y sino que te hagan mierda. Es así, corta, vos o yo. Me estás traicionando”.

El inicio de la pelea se dio días atrás cuando el cantante de RKT recibió una palabra de su madre, la cual decía ‘despertá’. Tomando en cuenta este consejo, el artista decidió cambiar su estrategia y arremeter con todo contra Juliana en un claro ‘a todo o nada’. Para esto, se paró frente a toda la casa y anunció el duelo que se vendría. Así las cosas, ambos terminaron en placa junto a Agostina (7), Joel (4), Nicolás (4), Sabrina (4), Lisandro (4) y Emmanuel (4).

Con este panorama, Martín Ku, el líder de la semana, debía hacer uso de su beneficio. Frente a todos los nominados, el Chino también siguió el consejo de su novia –quien también le había enviado una carta– y decidió arriesgarse. Así, el participante optó por salvar a Furia, haciendo una jugada que sorprendió a todos y cambió completamente el esquema de cara a la gala de eliminación. En lugar de Juliana entró Virginia a la placa, la jugadora más reciente de esta edición.

Así la placa quedó con Manzana, Agostina, Joel, Nicolás, Sabrina, Lisandro, Emmanuel y Virginia.