La nueva vida de Mariano Iúdica fuera de la televisión argentina

“A la tele ya le di todo y me dio todo a mí también, alguna vez volveré a hacer algún proyecto de entretenimiento que sea fácil. Si hay que hablar en serio no, porque el país está muy difícil y no puedo hablar desde este lugar donde no me falta nada, porque la gente me lo va a decir y no está bien”, reflexionó en diálogo con Gente.