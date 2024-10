La nueva de Furia: acusó a Netflix de imitarla para crear el personaje de Griselda Siciliani en Envidiosa

Scaglione arrancó diciendo: “En mi caso muchos reprodujeron la palabra 'furia' o empecé a ver muchas modelos peladas, muchas marcas roban mi imagen para venderla. En mi caso, Netflix, este de ‘Envidiosa’, me lo re chorearon , y ahora hay una serie que se llama ‘Furias’. No le pueden poner ‘Furia’ porque no pueden vender con esa palabra, pero le pusieron una ‘s’ y ya está”.

Video del tráiler de la serie “Envidiosa”, la serie de Griselda Siciliani que hizo enojar a Furia

Embed - Envidiosa | Tráiler oficial | Netflix

La joven reconoció que quiere un reconocimiento por su imagen: “Ojalá que me den rédito, la gente siempre me va a recordar porque soy Furia y ya está”.

Tras viralizarse este video, los internautas se burlaron de las aspiraciones de la ex “Gran Hermano”: “El nivel de delirio”; “La serie se está promocionando hace casi un año, Furia ni existía”; “Siento que nos está boludeand*”; “Esta chica está loca”; “Totalmente en su multiverso”; “Solamente ella puede creerse un delirio así”; “Nos quiere vender un buzón”; “Alguien que la interne”.

No es la primera vez (y seguramente tampoco será la última) que Scaglione muestra su enojo en público: semanas atrás se quejó por no haber sido invitada a la gala de los premios Martín Fierro 2024: “Es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y afuera sí. Que tenga que sacar la Visa para ir a otro lado, a Miami a buscar un premio, por ejemplo. Y va a pasar, y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?”.

Furia remarcó: “Es algo ilógico, loco. ¿Qué les pasa? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así, quiero seguir confiando en que la gente es buena, y en que la gente de m va a desaparecer. ¡Váyanse, hijos de p, y sino arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia!”.