La Negra Vernaci contó en vivo que tiene cáncer: "Es una v..."

Con ese mensaje empezó hablando la conductora y después dijo: “Es una ver…, me quiero matar. No me voy a matar, no me voy a morir pero obviamente estoy atravesando una situación compleja”.

Fiel a su estilo con humor y poniéndoles buena onda, Vernaci dijo: “Lo bueno que esto ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado pero bueno por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme me van a empezar a hacer quimio”.

“Tengo miedo porque es la primera vez que no voy a saber con qué me voy a encontrar. No sé con qué parte de mi me voy a vincular” “Tengo miedo porque es la primera vez que no voy a saber con qué me voy a encontrar. No sé con qué parte de mi me voy a vincular”

Mirá el video de cuando lo dio a conocer: